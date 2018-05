Miles de hinchas hacen cola para ver último entrenamiento de la bicolor

La Selección Peruana realizará este sábado (a las 10:30 a.m.) un entrenamiento en el Estadio Nacional, previo al partido con la selección de Escocia. La práctica también servirá para que la bicolor pueda despedirse de los aficionados antes de viajar al Mundial Rusia 2018.

En los exteriores del coloso José Díaz, desde muy temprano, cientos de hinchas (hombres, mujeres y niños) hacían una larga cola para ingresar y poder tener la mejor ubicación dentro del recinto deportivo, y poder observar a sus ídolos de la selección.

"El acceso a la práctica será para aquellos hinchas que cuenten con sus respectivas entradas, las cuales han sido distribuidas por los patrocinadores de la FPF", indicó en un comunicado en ente rector del fútbol nacional.

"Es importante mencionar que no se venderán entradas en el Estadio Nacional el día del entrenamiento. El inicio de las actividades será a partir de las 8:00 a.m. y las puertas se abrirán desde las 7:00 a.m", añade la nota de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).