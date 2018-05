Presidente Vizcarra: Selección nos demuestra que no hay objetivo imposible

La bicolor nos deja como lección que no hay objetivo que no se pueda cumplir, dijo esta mañana el presidente Martín Vizcarra, al destacar el trabajo en equipo del plantel que participará en el Mundial de Rusia 2018.

“Esta selección, no solo con esta clasificación después de 36 años, nos ha dado alegría, orgullo, sino una gran lección: todo lo que se puede lograr cuando se trabaja en función de equipo (…). Cuando jugamos en función de ese objetivo no hay meta que no se pueda lograr”, declaró.

Vizcarra Cornejo afirmó también que los futbolistas peruanos siempre han destacado por su calidad, pero no clasificaban a los mundiales porque quizás “cada uno jugaba por su lado” o trataba de destacar individualmente, pero ahora -dijo- la selección halló la fórmula del trabajo en equipo.

“La fiebre del Mundial pasará de acá a dos meses ¿Tenemos que esperar otra clasificación para unirnos y sentirnos orgullosos del trabajo en equipo? No, que quede ese optimismo y entusiasmo en todas y cada una de las acciones que hacemos”, invocó el gobernante.

El presidente Vizcarra, acompañado del ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes, participaron esta mañana en la campaña “Guerreros mype” que busca aprovechar el entusiasmo que despierta la Selección para generar trabajo y asociatividad en el país.