Perú vs. Escocia: ¿Quién llevará la 9 de Paolo Guerrero?

Llegó el día. Este martes la selección peruana se despide de nuestro país enfrentando a Escocia en duelo amistoso en el Estadio Nacional. El Mundial Rusia 2018 promete ser muy emotivo para la hinchada peruana por muchas razones. Una de ellas es, sin duda, el capitán Paolo Guerrero.

Mientras se resuelve su situación ante el Tribunal Federal Suizo para definir si podrá acompañar a la blanquirroja en la Copa del Mundo, queda la incógnita ¿Quién usará camiseta número 9 del ‘Depredador’? La respuesta podríamos verla esta noche.

Y es que, posiblemente la camiseta de Guerrero no se use esta noche. Más aún porque este amistoso internacional no está obligado a cumplir con la numeración FIFA, que establece una secuencia correlativa del 1 al 23 (así se usará en el Mundial).

Como se recuerda, durante los amistosos de marzo, cuando Perú enfrentó a Croacia e Islandia en Estados Unidos, tampoco se usó dicho número. En dicha ocasión la numeración llegó hasta el 26. Sin embargo, tras la sanción a Paolo, sí hubo un jugador que tuvo la 9.

En los choques ante Nueva Zelanda por el repechaje el llamado fue Yordy Reyna que, aunque no ingresó, figuró con dicho número en la plantilla oficial. De cualquier manera, hoy a las 8:00 p.m la hinchada alentará a todo pulmón para despedir como se debe a todos los guerreros ¡Arriba Perú!