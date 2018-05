Age Hareide: Técnico de Dinamarca muestra respeto a la selección peruana

El entrenador de 64 años dijo no estar sorprendido de que Perú haya vencido a Escocia y adelantó sus impresiones sobre el primer partido que disputarán ambos cuadros en el Mundial Rusia 2018.

El técnico de Dinamarca, primer rival al que enfrentará Perú por el Grupo C el 16 de junio por el Mundial Rusia 2018, habló claro. En entrevista con un medio local, Age Hareide elogió a la selección, respaldó la causa de Paolo Guerrero y adelantó impresiones sobre el próximo encuentro.

“Conozco mucho de la Selección Peruana, dirigí a Yoshimar Yotún en el Malmö. Si Chile quedó fuera de Rusia 2018, eso habla muy bien de Perú”, declaró el entrenador noruego de 64 años para la radio. Aunque no vio el Perú vs. Escocia, supo de la victoria peruana, la cual no le llamó la atención.

“No me sorprende el resultado, creo que Perú es un mejor equipo que Escocia”, sostuvo. Acerca del caso de Guerrero, Hareide comentó que “es una situación muy desafortunada, yo creo que el jugador es inocente y por eso otros capitanes también lo han respaldado”.

“Pero apoyo también que el dopaje sea un tema muy estricto”, aclaró. Dadas sus polémicas declaraciones a la prensa sobre sus rivales, aprovechó para señalar que “no subestimo a Perú, los respeto mucho y están mejor que Dinamarca en el ránking FIFA”.