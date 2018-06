André Carrillo afirma que el objetivo es pasar primeros en el grupo

Los jugadores de la bicolor ya tienen trazada su meta para esta primera etapa del torneo mundial. El seleccionado André Carrillo aseguró que el objetivo es pasar primeros en el Grupo C, que además de Perú lo integran Dinamarca, Francia y Australia.

"No estamos pensando en la segunda plaza. Queremos pasar, primeros o segundos, pero el primer objetivo es pasar primeros y por eso un rival directo no tenemos. Las tres selecciones las vamos a afrontar con la misma seriedad, no vamos a ver ránkings, ni jugadores", sostuvo el atacante.

"Hemos mejorado la mentalidad, la parte defensiva y ofensiva, muchísimas cosas. La gente está enfocada en lo que son los partidos pero también en detalles como dietas y esas cosas y eso nos ha servido bastante", añadió Carrillo Díaz.

La selección peruana debuta este sábado en el Mundial de Rusia 2018 enfrentando a Dinamarca. El encuentro se jugará a las once de la mañana en el estadio Mordovia Arena ubicado en la ciudad de Saransk.