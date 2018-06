Las palabras de Christian Cueva tras fallar penal ante Dinamarca

El volante de la bicolor lamentó el penal que falló al borde del descanso y que pudo poner por delante al equipo patrio en el disputado encuentro ante la selección de Dinamarca, que al final nos derrotó por 0-1.

"Estoy un poco triste por el penalti. Fue una responsabilidad que asumí y ahora solo me queda trabajar el doble (…) Estoy agradecido con las personas que me apoyan pero también con los que me critican para darme cuenta de las cosas pero sobre todo el apoyo de los compañeros", señaló.

"Casi siempre le pego a ese lado pero se me marchó alto. Erré y solo queda corregirme (…) Estuve triste. Es natural en un jugador que falla el penalti. pero salí luego de la mejor manera y creo que estuve bien. Pero solo me queda levantar la cabeza y seguir", declaró Christian Cueva, de 26 años.

"Creo que cualquier compañero aquí tiene la posibilidad de tirarlo. Me tocó a mí en esta ocasión y solo queda corregirme. Voy a dar lo mejor de mí en cada partido", finalizó el jugador que milita en el club Sao Paulo de Brasil.