Luis Advíncula: Encuentro con Francia será complicado, pero no hay imposibles

El defensa Luis Advíncula aseguró que el partido de este jueves contra Francia "será muy complicado", porque se trata de un equipo "lleno de 'cracks'", pero aseguró que para la bicolor "no hay imposibles".

"Va a ser un partido durísimo, todos sabemos la calidad que tienen, pero somos once contra once y vamos a defender a Perú. En este Mundial no hay favoritos, se está demostrando. Sabemos que ellos son un gran equipo, pero nosotros también", aseguró.

"Este grupo ha demostrado que no hay imposibles, va a ser un partido muy complicado, pero somos un gran equipo y vamos a jugarles de igual a igual", añadió el seleccionado de 28 años.

Aunque reconoció que en la selección de Francia "todos son 'cracks'", Advíncula Castrillón señaló que "en el campo todos son hombres y los nombres quedan a un lado".