Perú vs Francia: hinchas toman Ekaterimburgo a un día de trascendental encuentro

A un día del trascendental encuentro ante la selección de Francia, la numerosa barra que acompaña a la bicolor ya se encuentra en la ciudad de Ekaterimburgo, listos para alentar a la escuadra nacional en el importante encuentro de este jueves por la segunda fecha del Grupo C.

Los hinchas no dejan al “Equipo de todos” durante su periplo por ciudades rusas, hoy en la puerta del hotel que acoge a la bicolor entonaron "¡Cómo no te voy a querer si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer!", un verdadero himno para los peruanos en esta Copa del Mundo.

La selección peruana se medirá ante su similar de Francia este jueves 21 de junio desde las 10:00 a.m. (hora de Perú), el encuentro es vital para la continuidad del "Equipo patrio" en el Mundial de Rusia 2018.