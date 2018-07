Flamengo tomará estas acciones tras ausencia de Miguel Trauco a los entrenamientos

¿Por qué Miguel Trauco no llegó a la práctica del club rojinegro? El agente del lateral peruano explicó los motivos de la ausencia del jugador.

El futbolista peruano, Miguel Trauco, no se presentó esta mañana a los entrenamientos del Flamengo en Ninho do Urubu, Brasil. Según el medio ‘Esporte Interactivo’, los directivos del rojinegro castigarán al lateral con una fuerte multa sin embargo no detallaron la suma.

El agente del deportista nacional, José Chacon, contó que la ausencia de Trauco en el ‘Mengao’ se debe a que él y su familia perdieron el vuelo luego que su esposa embarazada tuviera un imprevisto.

El medio brasileño asegura que se ha generado gran malestar en el Flamengo ya que consideran que es un comportamiento inapropiado porque no se comunicó por ninguna vía para justificar su acción.

Como se sabe, el contrato del lateral peruano con el club brasileño finaliza en diciembre del 2019. Si bien es cierto en un primer momento el Flamengo no planearon la venta del jugador, ahora no lo descartarían.