Maradona: Volvería a entrenar a la selección Argentina gratuitamente

Diego Armando Maradona, campeón del mundo con la selección argentina en 1986, lamentó el desempeño que tuvo la albiceleste en el Mundial de Rusia 2018, y dijo que no tendría problema en volver a dirigirla sin recibir ningún pago.

Asimismo, el exfutbolista criticó la derrota del equipo argentino frente a la selección de Francia, señaló que el respeto que construyó en su momento como jugador en la selección albiceleste, está siendo destruido con facilidad.

"Ojalá Dios me diera la fuerza como para volver a la cancha, los años y la vida pasan para todo el mundo. A mí me agarra a los 57 años viendo a mi selección, que es vapuleada por un equipo que no creo que sea uno de los mejores del campeonato. Me pone muy mal todo lo que construimos con mucho esfuerzo y destruimos con mucha facilidad. Yo volvería a dirigir a la Selección Argentina gratuitamente, no pediría nada a cambio", sostuvo en entrevista con Telesur.