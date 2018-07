Ricardo Gareca: Una nueva selección estaría tras los pasos del ‘Tigre’

La hinchada peruana sigue en suspenso, a la espera de que Ricardo Gareca regrese al Perú y anuncie si continuará dirigiendo a la selección. El ‘Tigre’ había sido mencionado como una posibilidad en Argentina (que hoy parece descartada) y Colombia. Sin embargo, otro país iría tras él.

Según contó Hernán Rodrigo López, exjugador de Vélez Sarsfield bajo la dirección de Gareca, el técnico tendría una propuesta de la selección paraguaya. Así lo reveló en una entrevista para el programa radial ‘Estamos Motivados’, de Argentina.

“Ricardo Gareca me parece un técnico bárbaro, me gusta el estilo ofensivo que tiene. Es un candidato serio para varias selecciones, sé que ha tenido una propuesta para dirigir a Paraguay. No sería descabellado que suene para Argentina”, declaró.

“Sabella, Gareca, Martino, fueron algunos de los técnicos que tuve durante mi paso en el fútbol argentino. De todos me he llevado cosas muy positivas”, dijo López, para quien el Vélez del ‘Flaco’ fue uno de los mejores equipos de los que formó parte.

El técnico argentino estará regresando a nuestro país la próxima semana y se reunirá con Juan Carlos Oblitas para dar su respuesta definitiva. La hora de la verdad está cada vez más cerca.