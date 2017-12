Paolo Guerrero: Flamengo piensa en terminar contrato con capitán

“No me quedo tranquilo. Ahora que me redujeron la pena, voy a seguir luchando”, son las palabras del capitán de la selección peruana, Paolo Guerrero. No satisfecho con la decisión de la FIFA de reducir su sanción, planea continuar el proceso hasta que la sanción se reduzca a su mínima expresión.

Según un medio brasileño, el Flamengo estaría pensando en suspender el contrato con Paolo Guerrero, ya que al mismo tiempo que termina su sanción también vence el contrato del capitán con el equipo carioca.

Lo que tendría pensando el Flamengo es terminar con el vínculo actual para empezar a trabajar para el segundo semestre, para empezara renovar el contrato por otras dos temporadas. El Mengao tiene la esperanza de que la FIFA reduzca la pena para que se pueda contar con Paolo Guerrero de cara a la copa Libertadores.