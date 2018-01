Globos de Oro 2018: Kirk Douglas sorprendió a todos presentando un premio a los 101 años [VIDEO]

Sin duda uno de los momentos más emotivos de la gala de los Globos de Oro 2018 realizada ayer en The Beverly Hilton, California, Estados Unidos, fue el reencuentro del legendario actor Kirk Douglas con el público a los 101 años, para presentar el premio a mejor guión de película.

Douglas subió al escenario junto a su nuera, la consagrada Catherine Zeta Jones, siendo ovacionado por todo el auditorio. Fue la esposa de su hijo Michael Douglas quien tomó la palabra y presentó la terna, tras lo cual el protagonista de ‘Espartaco’, dio una muestra de envidiable lucidez.

'Espartaco' (1940), fue dirigida nada menos que por otra leyenda del cine: Stanley Kubrick.

“Lo has dicho todo, tenía un discurso pero no sé si decirlo porque no podría seguir tus pasos”, bromeó desde su silla de ruedas. “Soy un poco viejo, quisiera hablar pero nadie lo entendería”, sostuvo. El galardón fue para Martin McDonagh por ‘Tres avisos por un crimen, Missouri’.

La 75 edición de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) al cine y la televisión tuvo entre sus grandes ganadores además a producciones como ‘El cuento de la criada’(Mejor serie) y ‘La maravillosa señora Maisel’ (Mejor serie-comedia).