Janet Barboza le responde a Jean Paul Strauss tras polémico mensaje

Vuelven a enfrentarse. Janet Barboza y Jean Paul Strauss reavivaron la polémica luego de protagonizar un nuevo incidente durante una de las últimas ediciones del programa “Amor, amor, amor”.

Resulta que el cantante envió un mensaje poco amigable a la famosa conductora de televisión mientras ella se encontraba brindando una entrevista en vivo. “Entiendo que tu falta de talento en todo te cree necesidades, pero ya búscate otro de quién comer, ¿no? Han pasado cuatro años, debería darte vergüenza”, le escribió.

La presentadora de TV no se quedó callada y le recordó a su expareja algunos episodios de su vida pasada en plena televisión nacional. No obstante, días después, la ‘rulitos’ se pronunció con más calma sobre el impasse.

“Yo no sabía de él desde hace varios años, casi cuatro, cuando de pronto recibí este mensaje que me animé a hacerlo público porque me pareció atrevido, faltoso. Creo que (Jean Paul) lo hace en un afán oportunista de querer figurar porque, con la cólera del momento, no te mides y haces público (el mensaje) porque te sientes agredido”, precisó en diálogo con Panamericana Espectáculos.

Asimismo, descartó que el incidente se haya producido por algún tipo de sentimiento por parte de Jean Paul. “No creo que no hay lugar a ese tipo de especulaciones (de que él sienta algo por mí). La verdad es que no estoy en su mente, no tengo idea porqué lo ha hecho “, apuntó.