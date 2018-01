Ant-Man and the Wasp: Marvel liberó el tráiler de la nueva película del Hombre hormiga

Marvel finalmente liberó el primer tráiler oficial de ‘Ant-Man and The Wasp’ (El Hombre hormiga y La Avispa), con el cual sigue expandiendo el universo de los cómics en la pantalla grande. Con poco más de 1:40 minutos ha conseguido despertar las expectativas de los fans.

Aunque el avance hay escenas que aluden a las últimas decisiones del protagonista Scott Lang (Paul Rudd) y una nueva amenaza que forzará el surgimiento de la heroína (Evangeline Lilly), la sinopsis oficial parece hablar de una nueva aventura en solitario respecto al resto del universo cinemático.

“Mientras Scott Lang busca el balance de ser tanto un superhéroe como un padre, Hope van Dyne (Lilly) y el Dr. Hank Pym (Michael Douglas) le presentan una nueva misión urgente, que encuentra a Ant-Man peleando junto a The Wasp para descubrir juntos algunos secretos de su pasado”, señala.

Aún no se ha revelado más sobre la cinta. Se sabe que Peyton Reed volverá como director junto con cinco guionistas en esta ocasión, uno de los cuales es el propio Paul Rudd. Ant-Man and The Wasp está en proceso de post producción y su estreno se programa para el 4 julio. Dos meses luego de Avengers: Infinity War.