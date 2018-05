Barun Sobti: ¿Qué dijo sobre su participación en la secuela de ‘Duele Amar’?

Barun Sobti, el frío y temible Arnav que puedes ver de lunes a viernes a las 3 p.m por Panamericana Televisión en ‘Duele Amar’ (Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon?) tuvo un 2017 recargado, pues además de participar en la película Tu Hai Mera Sunday y la serie para Internet Tanhaiyan, reapareció en la televisión con Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon 3, otra temporada de Duele Amar.

Esta tercera entrega de la serie, sin embargo, presentaba otra historia y personajes. Aquí Sobti interpretó a Advay Singh Rayzada (sin relación con su anterior papel): un exitoso profesor universitario en busca de venganza.

Pese a la alegría de sus fans, tal parece que esta última serie no repitió el éxito de la original. En una entrevista para Hindustan Times, el actor de 33 años tocó este tema al referirse a las decisiones que ha tenido que tomar a lo largo de su carrera.

Sobti calificó de “conmovedora” la respuesta del público a Tu Hai Mera Sunday. “He luchado conmigo mismo por las decisiones que he hecho en mi carrera. Elegí hacer lo que sentí que debía y no lo que hacían otros actores”, afirmó.

“Cuando sigues tu corazón y no tienes resultados, comienzas a dudar de ti mismo. Te preguntas si estás haciendo lo correcto, si has tomado las decisiones correctas. Cuando un film como THMS es recibido como lo fue por la industria y el público, es una sensación gratificante y satisfactoria”.

El artista afirmó que ello significó “un gran estímulo para mi moral”. “Tengo muchas llamadas de gente en la industria y ahora continúo creyendo en mi mismo y haciendo el trabajo que quiero”, afirma. En el otro extremo, también habló del poco éxito de Iss Pyaar Ko Kya Naam Doon 3.

“Esta es una lección que hay que aprender: no todo funcionará. Tu trabajo es hacer lo tuyo y que no te afecte los resultados, el éxito o el fracaso. Que no te afecte cuando la gente te dice que erres fenomenal o tus proyectos no funcionan. No debería haber espacio para que te digan quién eres”.

Barun Sobti aseguró que ante las críticas elige “escuchar y no dejar que me afecten de ninguna forma”. Mientras tanto, él se encuentra trabajando en su próximo proyecto para plataforma web. Aseguró estar tan contento con la historia como con su coprotagonista Kay Kay Menon y todo el equipo.