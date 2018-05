Duele Amar: ¿Por qué el actor que interpreta a Shyam es noticia en la India?

¡Shyam es uno de los personajes que está dando la hora en ‘Duele Amar’! El misterioso y en apariencia ideal pretendiente de Khushi poco a poco muestra una personalidad cada vez más oscura y mantiene en suspenso a los que siguen cada capítulo de esta gran telenovela india.

Shyam Manohar Jha es interpretado por el actor Abhaas Mehta, hoy con 31 años de edad. Al igual que varios de sus compañeros, su rol en este suceso de la televisión hindú lo llevó a la fama. Incluso obtuvo el premio de villano favorito (Favorite Dushman) en los Star Parivaar Awards en el 2012.

Desde entonces ha participado en varias producciones, entre las que destacan series épicas y mitológicas como Sinhasan Battisi y Mahakali - Anth hi Aarambh hai. Actualmente está haciendo noticia en la India por su incorporación a la telenovela ‘Tu Sooraj Main Saanjh Piyaji’.

“Hago el papel de un doctor, un personaje que no he hecho antes. He terminado un show mitológico y siempre atesoraré la experiencia. De cualquier modo, volver a un show de emisión diaria siempre es una gran sensación”, señaló hace unos días a medios especializados.

¿Cuál será el rumbo que tomará Shyam para convertirse en el villano más recordado? ¡No te despegues de Duele Amar! De lunes a viernes a las 3 p.m y solo por Panamericana Televisión!