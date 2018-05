En Exclusiva: ¡La ‘Chimi Chimi’ lloró tras recibir sorpresa de sus hijos! [VIDEO]

¡Tú ya lo sabes, lo mejor del espectáculo está aquí En Exclusiva por Panamericana y junto con Karen Schwarz! Pero este viernes, en una edición muy especial, homenajeamos a varias de nuestras mamás más conocidas y que son un símbolo de talento, trabajo y éxito de la mujer peruana.

Es por ello que recibimos en estudios a figuras como Lady Guillén, Cecilia Bracamonte, Marisol ‘La Faraona’, Jessica Newton y una invitada muy especial, con quienes compartimos emotivos momentos cuando nos contaron sus experiencias siendo madres.

Sin embargo, el momento más inolvidable y emotivo de todos fue cuando nuestra popular ‘Chimi Chimi’ dejó por un momento su personaje y volvió a ser Lucy Bacigalupo para hablarnos de la ardua tarea de ser madre.

Sin embargo, no sabía la sorpresa que le esperaba con sus hijos Fabricio y Andrea, quienes pudieron trasmitirle en persona la fuerza necesaria para superar todos los problemas ¡Feliz Día de la Madre!