Orgullo peruano: el Ceviche y sus secretos para la preparación de nuestro plato bandera

En el Perú comer un buen cebiche es tan patriótico como cantar el Himno Nacional, solo en el 2015 existían en nuestro país más de 35 mil cebicherías y es que este sencillo pero exquisito plato marino que nos hace hinchar el pecho, es hoy, una escarapela gastronómica que llevamos no solo durante las Fiestas Patrias, sino los 365 días del año.Pero aunque no dudamos un segundo en definirlo como nuestro plato bandera, basta con preguntar algo tan básico como cuál es la receta del cebiche para que la diversidad, tan característica nuestra, surja sin tapujos. y es que por más seguros que estemos de nuestro irrefutable orgullo nacional, lo cierto es que no existe una receta oficial para nuestro plato bandera.

Pero sea como sea que se prepare el cebiche se come en carretilla, en el mercado, en los restaurantes más sofisticados. se come parado, sentado, se come en la Costa, en la Sierra, en la Selva. algunos atrevidos, incluso, lo comen de noche, practica considerada aún por muchos como inconcebible.

Cabe indicar que ademas de la discusión sobre la hora correcta para saborearlo, como todo tesoro, el cebiche no se ha salvado de las controversias sobre su procedencia, lo cierto es que el peruano no es el primero ni el único, ya que allí donde hay mar, donde hay pescadores, pero tanto aquí en el Perú como en el extranjero coincidimos en algo: nuestro cebiche es el mas sabroso.

Y es que así es nuestro plato bandera: misterioso en su procedencia, en su receta, hasta en su manera de escribirse. según la real academia española, cebiche puede escribirse con “C”, con “S”, con “B”, con “V” y quién sabe, es quizás esta falta de definición lo que le da un aire mágico y muy peruano.