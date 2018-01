ABBA: ¿Este video es la prueba de que sus integrantes se odiaban?

ABBA fue la sensación en los años 70 y 80. Tanto así que sus temas quedaron inmortalizados como clásicos de todos los tiempos. El grupo fue probablemente el mayor éxito musical que ha dado Suecia al mundo. Sin embargo todo se acabó en 1992, luego de anunciar un “descanso” temporal.

Desde entonces, las especulaciones comenzaron. Nadie supo cuál fue el motivo de su retiro y Benny Andersson, Anni-Frid ('Frida') Lyngstad, Björn Ulvaeus y Agnetha Fältskog tampoco se pronunciaron al respecto. Aunque un rumor sonaba fuerte: en realidad no se llevaban bien.

En el marco del lanzamiento del tráiler de la segunda parte de la película Mamma Mia!, con la cantante Cher, el diario El Confidencial compartió un video que probaría hasta qué punto estaba deteriorada la relación entre Agnetha y Frida.

ABBA ha vuelto a hacer noticia con el lanzamiento del tráiler de esta película. Donde hace su aparición Cher.

El clip de apenas 17 segundos pertenece a una gala celebrada en 1976, donde ABBA interpretaba ‘I Do, I Do, I Do, I Do, I Do’, cuando de pronto Agnetha se dirige a Benny, pianista y pareja de Frida. Ella, sin importar las cámaras, le pega un disimulado pero rotundo codazo. Su expresión es elocuente.

Aunque la televisión sueca intentó indagar sobre la relación, no consiguió mayor respuesta de los exmiembros. En el documental ‘Abba – Thank You For The Music’ de 2006, Agnetha solo se limitó a decir que “la rivalidad era saludable en el escenario (…) para captar la atención del público”.