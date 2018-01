Dolores O'Riordan, vocalista 'The Cranberries', fallece a los 46 años

Dolores O'Riordan , vocalista y líder de la banda The Cranberries falleció de forma repentina este lunes a los 46 años de edad. La artista nacida en Irlanda y saltó a la fama en la década del noventa al formar parte de la agrupación de rock.

La cantante falleció en la ciudad de Londres a donde habría llegado para realizar una breve grabación musical. Debido al estado de salud de la cantante, es que The Cranberries tuvo que cancelar conciertos en plena gira por Europa.

La vocalista ganó fama por los temas Zombie" y "Linger". Entre sus temas más sonados se encuentran “Dreams”, “When You're Gone”, “Animal Instict”, “Ode To My Family”, “Just My Imagination”, entre otros grandes éxitos.

Cabe resaltar que O' Riordan, regresó al Perú luego de 16 años para participar de la octava edición del festival Vivo X El Rock en el 2016.