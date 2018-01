Presidente Joseph Kabila dio primera conferencia en seis años tras violentas protestas en el Congo

El mandatario señaló que hay “ideas erróneas” entre manifestantes. “¿Cuál es su objetivo?”, preguntó. Kabila habló de un calendario electoral, pero no aclaró cuando serán los comicios.

El presidente del Congo, Joseph Kabila, salió al frente tras las protestas en su país. En una conferencia, cuestionó los objetivos de las manifestaciones, señaló que hay “ideas erróneas” y que él no está al tanto de sus reclamos.

Kabila rechazó las acusaciones de una represión violenta de parte de las autoridades contra los manifestantes que reclaman su salida, acabado su mandato legal en 2016. Al menos seis personas murieron y docenas más fueron heridas por disparos de las fuerzas de seguridad el pasado domingo.

Tras una semana de tensión, finalmente Kabila dio su primera conferencia de prensa en seis años. Sin embargo, no ha aclarado cuándo habrá nuevas elecciones presidenciales, lo que originó una ola de protestas desde hace dos años, cuando culminó su mandato hacia fines de diciembre.

No obstante, el presidente mencionó el alto costo de celebrar nuevos comicios. Decenas han muerto en el último año en las protestas organizadas por la Iglesia Católica por su negativa a dejar el poder y el retraso en llamar a elecciones.

Kabila, quien ha estado en el poder desde que su padre muriera baleado en funciones en 2001, ha negado que pretenda quedarse. Tras una mediación de la Iglesia, ambas partes acordaron que el presidente se retiraría a fines del año pasado, allanando el camino para la nueva elección en 2018.

No obstante, el Jefe de Estado no ha cumplido su palabra y las elecciones no se celebrarán hasta fines de este año, cuando menos. Presionado por una fecha, dijo que la comisión electoral se encargará de decidirla.