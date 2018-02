Stan Lee hospitalizado por problemas respiratorios

Hoy, 09:51 AM

Preocupación en el mundo de los cómics. Stan Lee, padre de héroes como ‘Spiderman’, ‘X-Men’ y demás íconos del universo Marvel, se encuentra hospitalizado de urgencia desde el jueves tras un cuadro de problemas respiratorios, informaron diversos medios.

Información previa de TMZ indicaba que el guionista de historietas pasó por una serie de pruebas médicas luego de presentar latidos irregulares y dificultad para respirar. Sin embargo un día después fue dado de alta.

“Todo lo que quiero hacer es decir que me estoy sintiendo bien. Me alegro de haber pasado esa noche en el hospital, y me hizo mucho bien”, dijo el artista de 95 años a través de Skype. “Ahora estoy en casa y estoy buscando nuevos problemas en qué meterme, ya sabes, lo de siempre”.

Sin embargo, TMZ aclaró horas después que Stan Lee aún sigue hospitalizado, aunque se encuentra estable. Una portavoz señaló al medio que el guionista “se encuentra bien y se siente bien, y que se quedará internado unos días para realizar algunos controles como medida de seguridad”.