Cuéntalo: Desgarradoras historias de abuso toman por asalto las redes sociales [FOTOS]

La mujer bajo ataque: mientras en Perú la violencia de género y el feminicidio (con casos dramáticos como el de Eyvi Ágreda, el más brutal y reciente) han acaparado portadas, del otro extremo del mundo, en España, la violación y el abuso sexual han generado fenómenos como #Cuéntalo en redes sociales.

Ocurrió la semana pasada, cuando se dictó la controversial sentencia contra ‘La manada’, un grupo de cinco sujetos acusados de violar a una joven en las fiestas de San Fermín. Además de su crudeza, los argumentos de los jueces para sustentar su fallo hicieron que el caso cobre fama mundial.

‘La manada’ recibió nueve años de prisión por abuso sexual y no por violación. En la ley española, si en el delito no se ha ejercido violencia contra la víctima, no puede considerarse violación. Para las autoridades, la joven no se resistió. Un magistrado incluso votó por absolver a los acusados.

Es por ello que la indignación general en la sociedad española dio paso a manifestaciones en el país bajo el lema ‘Yo te creo, hermana’, la cual se convirtió en las redes sociales en la campaña ‘#Cuéntalo’, hashtag propuesto por la periodista Cristina Fallarás.

A través de este, mujeres no solo de España, sino de Argentina, Chile y otros países han compartido sus historias y testimonios como una forma de solidaridad. Algunos de ellos son desgarradores y los hemos recopilado en la galería que acompaña esta nota.

La polémica aún sigue en España y sobre todo en Internet y las redes, donde incluso conocidos youtubers se han sumado al debate.