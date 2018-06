Sacerdote admite posesión de pornografía infantil debido a que sufría un ‘conflicto interior’

El sacerdote Carlo Alberto Capella, exconsejero de la nunciatura en Washington, admitió que intercambió pornografía infantil a través de una red social debido a que se encontraba en un momento de “conflicto interior”.

"Fueron el origen de actos compulsivos de consultas impropias en Internet de cosas que hasta ahora no habían nunca atraído mi interés (…) Me equivoqué. Subestimé la crisis que estaba atravesando y me equivoque al pensar que podría gestionarla solo", refirió.

Además contó que todo empezó cuando se inscribió a la red social Tumblr porque le interesaban las fotos de animales con expresiones divertidas, pero luego inició búsquedas con imágenes inapropiadas de contenido pornográfico que hoy en día solo le producen ‘repugnancia’.

Según la investigación de la policía vaticana, el sacerdote usaba el nombre de e "bibodoppio" en la red social para pedir imágenes de niños entre 14 y 16 años y que además se han encontraron vídeos, uno de con un niño pequeño realizando "actos explícitos", y otras de niños entre los 13 y los 17 años.

Tras haber escuchado los alegatos, el tribunal convocó a una nueva audiencia para mañana sábado donde el sacerdote podrá leer su réplica y se procederá a la petición de pena por parte del fiscal y el alegato del abogado.

El religioso de 51 años se encuentra bajo arresto en la ciudad del Vaticano desde el pasado 7 de abril, después de que el 21 de agosto de 2017, el Departamento norteamericano de Estado advirtiera a las autoridades de este presunto delito. Este caso se suma a otros escándalos por presuntos abusos sexuales cometidos por religiosas de la iglesia católica.