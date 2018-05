Romy Chang, abogada penalista: “El crimen está organizado, pero nuestro Ministerio Público no”

Los ‘tenderos’ es una modalidad de hurto en banda que consiste en que un grupo de delincuentes ingresa a un centro comercial y, mientras unos miembros de la grupo distraen a los cajeros o guardias del local otros aprovechan para empezar a robar disimuladamente.

Luego de cometer el ilícito las personas se retiran de lugar como si nada hubiera pasado. Recientemente una conocida cadena de farmacias ha sido 17 veces víctima de un grupo de delincuentes que utilizan esta modalidad de hurto.

Romy Chang, abogada penalista, indicó que muchas veces los casos de este tipo de hurto son investigados en más de una Fiscalía lo que finalmente perjudica al proceso porque no se pueden efectuar las detenciones, pero esta no es la única dificultad.

“Estas personas se llevan cosas que no superan el monto mínimo y con eso evitan incurrir en un delito”. Cuando el agraviado plantea su denuncia ante la policía, no se procede a una investigación por el poco monto que representa el robo y queda tipificado como una falta sin que se certifique antecedentes o reincidencias en este tipo de casos. “Lamentablemente no tenemos herramientas. El crimen está organizado, pero nuestro Ministerio Público en ese aspecto no”, concluyó Romy Chang.