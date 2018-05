Juliana Oxenford sobre su acosador: “Me seguía al trabajo”

La periodista Juliana Oxenford fue víctima de acoso por parte de Winston Manrique Canales, un hombre que aseguraba ser su pareja y que no solo la siguió hasta su centro de labores, sino que llegó hasta su vivienda.

La mujer de prensa, indicó que realizó la denuncia ante las autoridades; sin embargo, una vez que el caso llegó hasta el Ministerio Público la denuncia no prosperó: “Yo creí que allí había una luz de esperanza , pero me equivoqué, porque el aparato judicial en nuestro país no sirve”, indicó.

La periodista denunció que la Fiscalía envió un documento el 10 de mayo para poder citarla; sin embargo, la fecha para concretar dicha reunión estaba programada para el 28 de abril: alrededor de dos semanas antes “¿Cómo me van a enviar un documento donde me citan para ir un día que ya pasó?”, expresó la conductora de televisión.

Oxenford indicó que su acosador padece de esquizofrenia, pero que esto no debe convertirse en una razón para que su perseguidor goce de impunidad. El abogado penalista Miguel Manrique comentó sobre el particular y afirmó que si el acosador padece de algún tipo de padecimientos “el juez está en la obligación de tomar una medida de seguridad, porque esta persona termina siendo peligrosa para la sociedad (…) el problema es que eso ni si quiera ocurre”, indicó el especialista.