Contra el abuso policial: ¿Cuándo un oficial puede detener a una persona?

Miguel Romero es un joven skater que fue agredido por el policía Wilmer Pérez Pizarro de la comisaría de Monterrico. Las imágenes de la agresión fueron registradas en video por los amigos y familiares de la víctima quienes posteriormente denunciaron los hechos.

“Es un claro abuso”, sentenció Romy Chang, abogada penalista, y recordó a la ciudadanía que la policía únicamente puede detener a alguien de dos maneras: “Solo se puede detener a alguien por flagrancia delictiva, o sea, con las manos en la masa o por una orden judicial”, indicó.

En el caso de Miguel Romero, quien se encontraba jugando con el skate, la abogada precisó que el joven no estaba bajo ninguna de estas dos formas para ser retenido. En tal caso quien estaría cometiendo la falta es el oficial Wilmer Pérez “porque él abusa de sus atribuciones y no está autorizado para realizar una detención cuando no existe el supuesto de flagrancia y pese a eso él lo hace”.

Según la especialista, el comandante Jorge Luis Alva Silva a cargo de la comisaría donde el joven fue retenido durante horas también estaría cometiendo el delito. “Si él sabía que esto estaba ocurriendo con este chico estaríamos hablando de un abuso de autoridad o de una omisión porque él tiene posición de garante y tiene la obligación verificar que todo lo que ocurre en su comisaría sea conforme a ley”, señaló.

Ante los casos de desprotección ciudadana ante el sistema de justicia, la abogada recomendó que se plantee un habeas corpus. Recurso que se refiere a “la demanda que uno hace inmediatamente una vez ocurrida la detención ante el juez de turno indicando que está ocurriendo un acto abusivo y arbitrario”. Cabe recodar que este recurso se puede interponer de manera oral y sin la necesidad de contactar con un abogado. “No hay ningún tipo de formalidad y se resuelve en las 24 horas”.