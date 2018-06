Salas sobre fiscal Toledo: “Será investigada por presunto delito”

Una terramoza de 25 años de la empresa Palomino denunció haber sido abusada por dos trabajadores del bus en el que retornaban a Lima desde Arequipa. Luego realizar la denuncia, la policía capturó a los dos autores y puestos a disposición del Ministerio Público; sin embargo, estos fueron puestos en libertad luego de que la fiscal Toledo Wong permitiera que salgan en libertad.

La Policía Nacional indicó que, mientras la fiscal Toledo Wong se encontraba tomando la declaración de la víctima y esta habría afirmado que los hechos ocurrieron cerca de Nazca, la magistrada suspendió la manifestación y desestimó la diligencia presentada.

Christian Salas, ex procurador, calificó de “terrible inconducta funcional” al comportamiento que tuvo Toledo Wong al alegar que no es competencia del fiscal ver este tipo de casos que ocurrieron en Nazca. “Es falso”, indicó Salas y recordó: “Cuando se comete un delito en ruta de un vehículo de transporte público, el lugar de la denuncia es el lugar más cercano: el criterio de no competencia es un error”, sentenció.

En segundo lugar, Salas añadió que así un fiscal se encuentre ante un caso que no es de su competencia no debe detener una diligencia. “No le puede decir, vete cinco horas a Nazca y haz tu denuncia allá porque se van a desaparecer los elementos de prueba”, señaló.

Finalmente, el abogado penalista señaló que se ha cometido una irregularidad a la hora de borrar con liquid paper el sello de recepción. “Eso es un delito contra la administración de justicia”, advirtió, “es un delito de omisión de funciones y falsedad, porque el fiscal está suprimiendo un dato que es verdadero”.