Caso CNM: ¿Qué tipo de delitos configuran los implicados en los audios?

Para el abogado penalista Julio Rodríguez el contenido de los audios difundidos deben analizarse caso por caso ya que no todas configurarían un acto ilícito. Para el especialista, el audio recientemente difundido por el dominical Panorama que tiene como protagonistas al suspendido juez Supremo César Hinostroza y el magistrado Ángel Romero Díaz no configurarían un acto ilícito. “Simplemente se les escucha hablar opiniones e ideas”,aseveró.

El constitucionalista Ángel Delgado coincidió con Rodríguez y agregó que la conversación que sostuvieron Hinostroza y Romero Díaz debe entenderse en el contexto de dos compañeros de trabajo que laboran durante años.

Los especialistas fueron consultados por la conversación entre el gerente general de IZA Motors, Antonio Camayo, y César Hinostroza, expresidente de la Segunda Sala Penal. En dicho diálogo, el controvertido juez hace una alusión al congresista de Fuerza Popular Miguel Torres y le pide al empresario que interceda ante el parlamentario para que el estudio de abogados Torres contrate a la hija de Hinostroza.

El abogado Julio Rodríguez indicó que en dicha conversación no habrían cometido algún delito. “No hay contenido penal, porque quien pide el favor para que ejerza sus influencias es un particular. El doctor Hinostroza se las pide al Sr. Camayo, para que Camayo influencie para que contraten a un particular en un estudio de abogados. Ese comportamiento, en términos técnicos no configura delito”, señaló.

Delgado recomendó que los jueces tenían que abstenerse de tener este tipo de amistades. “Una autoridad o un fiscal que se respeta no debería darle alas ni tener amistades con personajes de este tipo cuyos intereses son manifiestos” Julio Rodríguez discrepó con Delgado y afirmó que la solución no es el ostracismo y el aislamiento entre los funcionarios, sino que dichas reuniones deben hacerse públicas y transparentes al estilo norteamericano. “Lo que sucede en el Perú, lo condenable son las reuniones subrepticias”, indicó.