Abogado deportivo: “Si ‘doña Peta’ demuestra que Swissotel ocultó intencionalmente información...”

¿Paolo se perdió el Mundial porque apeló? El especialista en derecho deportivo Renzo Gotelli estuvo en el set de La Ley de la Calle para aclarar el panorama sobre el fallo del TAS.

Nuestros conductores refirieron que existe fuertes críticas al capitán de la selección por apelar cuando ya se había reducido su sanción de 1 año a 6 meses. Ante esta situación se le consultó al abogado si la nueva suspensión de 14 meses a Paolo Guerrero se hubiera evitado si este no reclamaba al TAS la anulación total de su pena, a lo que el experto contestó.

“Lo que hay que entender es que si Paolo no iba ante el TAS, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) probablemente también lo hubiera hecho. En ese caso hubiera sucedido lo mismo”, expresó Gotelli, quien además puntualizó que aún existe un recurso legal que podría tomar Guerrero, pero no le permitiría jugar igual jugar el Mundial por la prontitud del evento.

¿Federación debió intervenir?

En otro momento, Gotelli explicó que la Federación no podría haber defendido al delantero peruano, pues no es considerada en el proceso. “El reglamento antidopaje señala que el jugador es responsable de su defensa, la Federación no puede intervenir porque ella no es un parte dentro del caso”.

¿Paolo podrá acompañar a sus compañeros a Rusia?

A su vez, el especialista en derecho deportivo aclaró que el capitán de la selección solo podría dar un apoyo desde la tribuna. “Paolo no puede acompañar a la Selección de forma oficial. Puede alentar en el palco como cualquier hincha, pero no estar en la banca, ni entrar a la cancha”.

¿Doña Peta puede demandar al Swissotel?

El abogado explicó que la madre de Paolo Guerrero tendría que mostrar pruebas contra el hotel. “Si ella demuestra que el Swissotel intencionalmente ocultó información en el procedimiento que habría afectado a Paolo, a lo mejor sí podría hacer una demanda, pero es difícil de probar a estas alturas”.