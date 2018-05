Hincha viajero de la selección: “Casi termino preso en Miami por seguir a Gareca”

Loco por la ‘Blanquirroja’. David Álvarez es un apasionado por el fútbol que fue capaz de renunciar a su empleo para darse una jubilación adelantada siguiendo a la ‘Bicolor’.

La Ley de la Calle entrevistó a este fanático que contó cómo se le ocurrió emprender una serie de travesías futboleras. “Esto nace como un proyecto que tenía, en el que yo decido dejar mi trabajo de marketing para viajar a ver los principales eventos mundiales”.

Este hincha viajero ha recorrido cuanto país ha querido, incluso por su iniciativa ya hay marcas que lo auspician y hasta ha conseguido 103 mil seguidores. Ha estado con el capitán Paolo Guerrero y otros seleccionados aunque para eso haya tenido que romper algunas reglas.

“En Miami casi termino preso por invasión a la propiedad privada. En un entrenamiento seguí a Gareca para que me firme una figurita y la policía me estaba correteando. Me pidieron mi identificación y me llevaron al carro, pero conseguí la firma del ‘Tigre’, cuenta el fanático, quién ahora viajará al Mundial Rusia 2018.