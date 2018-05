Conoce al escuadrón femenino que va tras los pasos de infieles

¿Alguna vez sospechaste de una infidelidad? Es complicado tener una absoluta certeza si es que no te encuentras ante una situación, evidentemente, comprometida o si te lo confiesan. Es así que hoy en La Ley de la Calle conocerás a las detectives 'Caza infieles'.

Para ello, un hombre al que llamaremos Daniel para no revelar su identidad nos cuenta su historia. "Estaba en una situación en la que la persona con la que me casé me sacaba la vuelta. Mis amigos me decían y tuve dudas", dijo.

Fue así que vio en un cartel un teléfono, una página www.detectivesfemeninos.com y pidió los servicios de este escuadrón fénix. "Ellas comenzaron a hacer el seguimiento y en menos de una semana me entregaron fotos y grabaciones. Ya no me quedaba mayor duda", indicó.

Y es que estas cuatro detectives son mujeres a todo terreno y expertas en la materia de la infidelidad. Ellas nos cuentan que constantemente tienen que cambiar de 'outfit' para llevar a cabo sus investigaciones. Aseguran que el 70% de sus clientes son hombres.

En el día a día utilizan diferentes modelos de cámaras espías. Estos son: el famoso reloj, cámara espía en USB, reloj en botón, lente espía y gorra espía. Sin duda, estas mujeres son de armas tomar, pues con cámara oculta y a pedido del cliente, van en busca del objetivo.