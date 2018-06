La travesía de Indira: una joven mamá que lucha contra el cáncer

Muchas veces la vida nos sorprende y más aún cuando nos toca afrontar situaciones donde no creíamos vernos inmersos. Ese es el caso de Indira, una joven mamá y estudiante de derecho, que desde hace 4 años viene luchando contra el cáncer a la sangre y el cual se le denomina leucemia.

A pesar de este difícil momento, ella no se ha rendido y ha tomado las suficientes fuerzas para vencerlo. Y esa experiencia de vida le permitió crear una especie de blog llamado “Con L de Leucemia”, donde narra su día a día con esta enfermedad.

Aunque uno podría pensar que este momento la ha puesto triste, pues es todo lo contrario. “Una de las cosas que he aprendido desde que tengo cáncer es que si no lo tomas con humor te deprimes. Y deprimirte es lo peor que puedes hacer en el mundo”, señaló. Si bien el camino no ha sido nada fácil, Indira continúa de muy buen ánimo y con muchos motivos para afrontar esta situación con las mejores energías.