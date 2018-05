Quiero ser Alcalde: Jesús Gálvez se presenta como candidato a Jesús María

Este es un año electoral y muchos tentarán el sillón municipal de su distrito, es por ello que ahora podemos ver las calles abarrotadas con afiches y paneles ofreciendo toda clase de promesas, muchas de las cuales, seguramente, no serán cumplidas.

En vista de ello, en La Ley de La Calle estamos estrenando nuestro bloque ‘Quiero ser Alcalde’ donde presentaremos a diferentes candidatos para que den a conocer sus propuestas y de esta forma usted pueda informarse y tomar la mejor decisión.

En esta oportunidad queremos dar a conocer a un postulante a la alcaldía de Jesús María. Se trata de Jesús Gálvez, un jesusmariano de pura cepa que conoce su distrito como la palma de su mano pues toda su vida ha vivido ahí. Él asegura que no ofrecerá tapers ni regalitos para obtener votos, él quiere que los vecinos lo conozcan y así ganarse su confianza.

Jesús Gálvez no se considera político, asegura que fue regidor por casualidad y dice que lo que más le mueve a tentar la alcaldía es su vocación de servicio; él quiere generar un cambio en Jesús María. Galvez también reconoce que postular al sillón municipal no fue una decisión sencilla, pero no quiere morirse sin haberlo intentado.

El símbolo de este candidato es la ‘S’ que representa los tres pilares de su campaña: seguridad, salud y servicios, pero principalmente esta letra es la inicial, según dice, del rasgo que más lo define; la sinceridad. En esto se sintetiza su propuesta.

En salud, Galvez planea construir un policlínico municipal mientras que en seguridad proyecta ampliar los módulos de vigilancia y activar todas las cámaras del distrito. Él es Jesús Galvez, talvez le agrade o talvez no, pero ya se lo presentamos, la decisión queda en usted.