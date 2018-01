Papa Francisco en el Perú: Las 7 preguntas más controvertidas sobre su visita respondidas oficialmente

La visita de una figura tan trascendental como la de un papa no podía estar exenta de polémica. Ante quienes rechazan su llegada, desde el Gobierno aclararon sus inquietudes más recurrentes.

El papa Francisco arriba este jueves al Perú. La llegada del máximo líder de la Iglesia católica está programada para las 5:20 p.m al Grupo Aéreo Nº 8 del Callao. La visita de esta trascendental figura, sin embargo, no podía estar exenta de polémica.

A través de las redes sociales, varias personas han mostrado su rechazo a la visita del papa aduciendo una serie de razones que se repiten constantemente. Incluso algunos han llamado a manifestarse contra su llegada. La PCM anunció que no se dará garantías para ello.

Ante estas inquietudes, el Gobierno, como organizador de esta visita junto con la Iglesia, decidió responder oficialmente las preguntas más recurrentes y controvertidas acerca de la llegada del papa al país. Míralas aquí.

¿Cuánto cuesta la visita del Papa Francisco?

1. ¿Cuánto cuesta la visita del Papa Francisco al Perú y quién asume ese costo?

El costo de la visita del Papa Francisco está calculado en 11 millones de dólares. Dicho monto corre por cuenta del Gobierno puesto que se da en el contexto de una visita de Estado que asumimos como país anfitrión. De igual manera, hay que considerar que el grueso de dichos recursos será empleado en servir a la ciudadanía que participará de las actividades contempladas dentro de los encuentros entre el Papa Francisco y la comunidad católica. Con lo cual, es una asignación orientada a realizar un evento significativo para la mayoría del país, así como salvaguardar la seguridad de los millones de peruanos asistentes.

¿Por qué aceptamos la visita del líder de la Iglesia Católica en medio del caso Sodalicio?

2. ¿Por qué aceptamos la visita del líder de la Iglesia Católica cuando aquí todavía las víctimas de abuso sexual del Sodalicio no han recibido ninguna ayuda?

Actualmente existe en el Congreso de la República una comisión encargada de investigar los crímenes perpetrados por esta organización religiosa. Como gobierno apoyaremos en todo lo que sea necesario para poder sancionar a los responsables de este caso.

¿Por qué mejor no invertimos ese dinero en programas sociales?

3. ¿De qué le sirve esta visita a nuestro país? ¿por qué no invertimos ese dinero en programas sociales que ayuden a la gente?

Esta visita tiene una trascendencia histórica para el país, ya que se trata de un líder espiritual reconocido y admirado en el mundo, además de tratarse de un jefe de estado. En términos económicos es importante anotar que la iglesia católica invierte cada año en universidades, escuelas y programas de caridad que benefician a millones de peruanos una suma mucho mayor que la que asumimos en esta visita. De otro lado, el presupuesto asignado a los programas sociales ya está contemplado y tendrá un rol estelar en el presupuesto nacional 2018 en el que los rubros educación, salud y agua y saneamiento son ejes prioritarios y con mayores recursos asignados.

¿Acaso no somos un Estado Laico?

4. ¿Por qué invertimos tanto en la visita del Papa? ¿Acaso no somos un Estado Laico? ¿Vamos a ofrecerle lo mismo a todos los líderes religiosos?

Este es un Estado laico, pero ello no impide que reconozcamos, tal como hace la constitución, el papel histórico y cultural de la Iglesia Católica. Por lo tanto, respetamos las creencias de los peruanos a los que representamos y servimos. Esta inversión se hace precisamente en aras de atender a los ciudadanos que desean participar de los encuentros con el Papa e informarse de los detalles de su visita. Tomando en consideración que son millones de peruanos los que querrán participar de este evento, como Gobierno nos vemos en el deber de garantizar la seguridad de la ciudadanía y el correcto desarrollo de este suceso histórico. No perdamos de vista que se trata de un jefe de estado al que debemos atender y brindar todas las garantías en sus actividades en nuestro país, como lo hacemos con cualquier jefe de estado. Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, los reyes de España, etc.

¿Por qué en Chile la visita cuesta mucho menos?

5. ¿Por qué en Chile la visita cuesta casi la mitad de lo que cuesta acá?

El caso de Chile responde al peso de una campaña ciudadana que recaudó fondos para que sean los propios chilenos los que financien en conjunto y de forma directa la visita del Papa mediante la campaña: “Papa Francisco, yo lo invito”. Por otro lado, hay que considerar que la comunidad católica peruana es considerablemente más grande que la chilena y ello supone al estado peruano un número más grande de ciudadanos a los cuales garantizar información, seguridad y apoyo. Asimismo, al ser también una visita de Estado como país anfitrión participamos de la organización y realización de esta.

¿La visita del papa es 'cortina de humo'?

6. ¿Se intentan aprovechar de una visita para subir su popularidad y ocultar escándalos?

Al ser un estado laico, defendemos este principio constitucionalmente consagrado. No obstante, respetamos las creencias de nuestros ciudadanos, dado que el Perú es un país históricamente cristiano y mayoritariamente católico. En ese sentido, como representantes de los peruanos, formaremos parte de un evento que es significativo para la ciudadanía y que supone la visita de no sólo el líder de la Iglesia Católica, sino el jefe del Estado del Vaticano. En ese sentido, la labor del gobierno se corresponde con el credo de la mayoría de peruanos, con los principios básicos de la diplomacia y con una relación armoniosa de larga data entre nuestra república con la Iglesia Católica.

¿Por qué el Estado financia la campaña del papa?

7. ¿Por qué el Estado financia una campaña comunicacional del Papa?

El Estado no ha invertido un sol en espacios publicitarios ya que se hicieron las gestiones para que los medios de comunicación se sumen a este esfuerzo. La parte creativa y la campaña de información utilitaria han sido desarrolladas por los diferentes sectores que no ha generado costo adicional al Estado.