Exjefe del INEI cuestionó resultados del Censo 2017

Luego que se dieran a conocer los resultados del último censo realizado el año pasado, Farid Matuk, exjefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuestionó los resultados y la entrega del mismo durante el mes de junio.

“Lo que más me llamó la atención es que en el plan directriz, las cifras se iban a dar en enero. Se han dado en junio, cinco meses después y sin ninguna explicación. Esto me parece inadmisible”, precisó.

Además, la exautoridad hizo referencia a la población omitida que equivale al 5.9% de la población de población del país, es decir, a un millón 855 mil 501 habitantes. “ La principal consecuencia que se viene ahora es que el Censo sirve para asignación presupuestal a nivel distrito, región y si ese Censo está mal, el Gobierno va a gastar mal. Va a poner el colegio, la posta, la comisaría en el lugar equivocado, no donde se necesita más”, afirmó Matuk.

De igual manera, aprovechó para señalar que este trabajo censal fue deficiente porque hubo falta de empadronadores y por no examinar desde un principio la real dimensión de la población que no pudo ser censada, como lo ocurrido en un condominio de la Av. Colonial, donde los residentes denunciaron que no fueron a realizarles la encuesta.