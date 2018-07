Metropolitano: entérate cuál será el horario especial de sus servicios y rutas por Fiestas Patrias

ATENCIÓN: Los servicios y rutas del Metropolitano se modificarán debido a los feriados por las celebraciones del 197 Aniversario de la Independencia del Perú., informó Protransporte.

Para el sábado 28 de julio, los servicios Regulares A, B y C circularán desde las 05:00 a.m. hasta las 10:00 de la noche. En tanto, el servicio Expreso 4 brindará atención desde las 06:00 a.m. hasta las 09:00 p.m.

Protransporte también informó que todas las rutas alimentadoras funcionarán con normalidad, a excepción del Servicio Especial Gamarra que será suspendido durante todo el día.

Cabe resaltar que los días viernes 27 (declarado no laborable para el sector público) y domingo 29, el Metropolitano operará con normalidad en todas sus rutas y horarios habituales.