Francisco en Perú: “Los jóvenes caminan rápido, pero los viejos conocen el camino”, dijo a seminaristas

El Sumo Pontífice se encontró con sacerdotes, religiosos y seminaristas del norte del Perú y pidió no olvidar ni despreciar “la fe fiel y sencilla de vuestro pueblo”.

Como parte de su agenda en Trujillo, el papa Francisco sostuvo un encuentro con religiosos en el Colegio Seminario San Carlos y Marcelo, donde pidió a los eclesiásticos peruanos no olvidar ni despreciar “la fe fiel y sencilla de vuestro pueblo” y destacó la importancia del mismo.

El Sumo Pontífice señaló la relevancia dentro de la vocación religiosa de la memoria, la alegría y la gratitud con el pueblo, tal como la misión de ser “artífices de la unidad” en la sociedad y dentro de la propia Iglesia.

“Nosotros no estamos llamado a suplantar al Señor, ni con nuestras obras, ni con nuestras misiones, ni con el sinfín de actividades. Simplemente se nos pide trabajar con el Señor, codo a codo, pero sin olvidarnos nunca de que no ocupamos su lugar”, señaló refiriéndose a la memoria.

Al mencionar la piedad popular, Francisco señaló que muchos religiosos fueron formados por la fe de la familia y estuvieron apoyados “en las manifestaciones de piedad popular que en el Perú han adquirido las más exquisitas formas y arraigo en el pueblo fiel y sencillo”.

“Vuestro pueblo ha demostrado un enorme cariño a Jesucristo, la Virgen María y a sus santos y beatos en tantas devociones que no me animo a nombrar por miedo a dejar alguna de lado”, afirmó. Pidió a los sacerdotes no volverse “profesionales de lo sagrado olvidándose de su pueblo”.

El Santo Padre pidió también a los religiosos transmitir alegría y ser artífices de la unidad. “En este mundo fragmentado que nos toca vivir, que nos empuja a aislarnos, somos desafiados a ser artífice y profetas de la comunidad, porque nadie se salva solo”.

Jorge Bergoglio pidió a los religiosos que ocupan “misiones en el servicio de la autoridad” no volverse “autorreferenciales, traten de cuidar a sus hermanos, procuren que estén bien, por que el bien se contagia”.

Sin embargo, llamó la atención al enviar un mensaje final a los jóvenes seminaristas con un refrán del Nuncio Apostólico Nicola Girasoli, que aprendió durante su viaje por África: “Los jóvenes caminan rápido, pero son los viejos los que conocen el camino”.