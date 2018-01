Sismo de 4.5 grados remeció el norte del país

Hoy, 09:25 AM

Tumbes fue la ciudad donde más se sintió el movimiento telúrico de 4.5 grados de magnitud, algunos pobladores salieron despavoridos a las calles en busca de un lugar seguro.

El sismo se registró a las 08:45 a.m. hasta el momento no hay información de muertos, heridos, ni daños materiales de consideración, todo no pasó de un susto.

El temblor remeció principalmente las ciudades de Tumbes y Piura. Las autoridades, a través de los medios de comunicación, pidieron calma a la población y que continúen con sus actividades.