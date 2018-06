Caso Lava Jato: el cotraataque legal de los expresidentes

Esta semana todo el Perú ha estado concentrado en los partidos que jugamos en Rusia como parte del Mundial. En todo este ínterin tres ex presidentes involucrados en el caso Lava Jato aprovecharon para armar sus estrategias de defensa.

Los ex mandatarios han interpuesto quejas y denuncias para intentar anular no solo sus procesos sino también a los operadores de justicia que los investigan. Marco Vásquez nos explica detalladamente en este informe todas las artimañas empleadas por los ex mandatarios para enfrentar el caso Odebrecht.