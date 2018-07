Magistratura descompuesta :consejeros envueltos en audios corruptos

Iván Noguera Ramos, magistrado, escritor, abogado, comunicador social y también uno de los involucrados en los infames audios que ha puesto la mirada al sistema de Justicia. Algunas veces llamado Dr.Rock, otras veces un extravagante miembro de la Consejo Nacional de la Magistratura que habría hecho trampa durante las entrevistas a los postulantes para favorecer a sus compañeros.

Uno de estos es amigos es Guido Aguila, también consejero, durante una escucha realizada a sus comunicaciones se revela que habla con el empresario Mario Mendoza. Este le solicita una ‘empujadita para un amigo’, Juan Canahualpa. Esto significa truncar la carrera de otros postulantes para beneficiar a otros más afines a sus intereses.

Estrategia parecida fue la que ejecutó Julio Gutierrez. Así lo revela otra escucha telefónica donde se capta el diálogo entre Walter Rios, ahora expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao y él: “Si tú supieras lo que he hecho, Walter. Me he tumbado a la segunda hermano. Era una titular, le he sacado el alma. ¿Si no cómo justificar que el tercero suba?”, señala Gutierrez Pebe.

Se refiere al caso de Lizeli Tejada, quien ostentaba el segundo lugar por el puntaje obtenido en la prueba escrita, fue duramente evaluada por Julio Gutierrez en favor de otro postulante: Hernando Mamani. Tras la evaluación, Tejada fue calificada con un puntaje bajo, permitiendo a Mamani obtener la plaza.