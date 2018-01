"De momento no hay alta médica para Fujimori", dice ex congresista Aguinaga

Alejandro Aguinaga, ex congresista y médico de cabecera de Alberto Fujimori, informó que el ex presidente aún no será dado de alta, continuará internado en la clínica Centenario de Pueblo Libre.

"Vamos a ver las próximas 48 horas qué respuestas hay de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intermedios, quienes darán la autorización o no [para que deje la clínica]. De momento no hay alta hasta un próximo aviso", afirmó.

Aguinaga Recuenco indicó también que que en las últimas horas hubo una respuesta positiva por parte del expresidente Alberto Fujimori, pero que todavía se encuentra en reposo absoluto y monitoreado por los médicos.