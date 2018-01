Alcalde Castañeda se mostró a favor del indulto a Alberto Fujimori

En breves declaraciones brindadas esta mañana, el burgomaestre capitalino se mostró a favor del indulto humanitario otorgado al ex presidente Alberto Fujimori Fujimori.

Luis Castañeda Lossio, quien supervisó esta mañana la maratón organizada por la comuna “Lima corre con el Papa”, respaldó la decisión del jefe de Estado, Pedro Pablo Kuczynski.

"Yo he expresado hace tiempo que he estado de acuerdo con el indulto. Es un momento de reconciliación. El país está muy áspero. Eso no es bueno ni social y económicamente”, señaló.

“Yo entiendo el dolor de las víctimas pero no se puede reparar con venganza. (Fujimori) ha sufrido bastante carcelería. Todos debemos saber perdonar", añadió el Alcalde de Lima.