CIDH analiza si indulto a ex presidente Fujimori incumple su sentencia

Hoy, 10:07 AM

Esta mañana será la audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se evaluará si el indulto humanitario otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori vulnera las sentencias de los casos La Cantuta y Barrios Altos.

El abogado de los familiares de las víctimas, Carlos Rivera, señaló que el pronunciamiento del tribunal de San José, Costa Rica, será de dos a tres semanas luego de la realización de la audiencia de esta mañana, tras señalar que es poco probable que la CIDH lo haga inmediatamente.

La defensa del ex presidente Alberto Fujimori no fue admitida para participar en la audiencia de hoy, que se iniciará a las 10:30 de la mañana aproximadamente, pero enviará por escrito su posición frente al indulto humanitario que recibió el ex jefe del Estado en diciembre del año pasado.