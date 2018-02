Presidente Kuczynski: Mociones de vacancia no tienen sustento

El presidente Pedro Pablo Kuczynski dijo hoy, en entrevista con RPP, que las nuevas mociones de vacancia presidencial anunciadas en el Congreso carecen de sustento y consideró que están motivadas por grupos extremistas.

"Es un grupo de izquierda, no de repente de los que tienen dudas, sino gente extrema que se ha subido a los problemas que tienen los paperos (…) Lo que está viendo un grupo muy minoritario es la oportunidad de tumbarse al presidente y llamar inmediatamente a elecciones".

Señaló que sus ingresos están documentados y han sido mostrados y explicados en repetidas oportunidades, incluso a la comisión del Congreso encabezada por Juan Pari en 2013, por lo que estimó que las mociones de vacancia que se amparan en ello tienen otras motivaciones.

“Esto es un refrito por una sencillísima razón: Hay un grupo de extrema izquierda que no está reconciliado con este indulto. Una cosa es no estar de acuerdo o sentirse incómodo con el indulto (a Alberto Fujimori), otra es plantear una moción de vacancia que no tiene sustento", señaló.