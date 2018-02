Ex presidente Humala se negó a responder ante la Comisión Madre Mía

Esta mañana miembros de la Comisión Madre Mía acudieron al penal de Barbadillo para entrevistarse con el expresidente Ollanta Humala Tasso. Sin embargo este se abstuvo de declarar.

El grupo de trabajo investiga presuntas violaciones de derechos humanos registradas en la base contrasubversiva Madre Mía en el año 1992, las que son atribuidas al 'Capitán Carlos', que sería Humala Tasso, encargado del puesto.

A su salida, el parlamentario y titular de la comisión Madre Mía, Héctor Becerril dijo no sentirse frustrado y que el grupo investigador esperaba la postura tomada del ex presidente sobre este caso.

"No tenemos frustración, es parte del trabajo. No es la primera vez que el señor Humala no quiere declarar. También hemos venido con Fiscalización por el caso Fasabi y tampoco quiso declarar", dijo el congresistas de Fuerza Popular.