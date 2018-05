Presidente Vizcarra: El sello de este Gobierno tiene que ser la transparencia

El presidente Martín Vizcarra resaltó esta mañana, en una amplia entrevista radial, su presencia en las diversas regiones del país en sus primeras semanas de gestión, y señaló que su propuesta al Perú es que el Gobierno, el Estado, se traslade a las regiones y no al revés.

El mandatario señaló también que no podrá cumplir con las demandas que recibe de las regiones si no logra las metas económicas que se ha propuesto, como que el PBI crezca al 5% o reducir la anemia en los niños. "¿Cómo no comprometer a los políticos, a las bancadas del Congreso, en esta cruzada para mejorar al país?", se preguntó.

Asimismo, el jefe de Estado consideró "imperdonable" que la pobreza haya crecido en el último año. Para solucionar esto, destacó los recortes de gasto público decretados el último viernes, y que necesita el apoyo del Congreso, al que le han pedido facultades delegadas, para lograr las metas económicas que se han propuesto.

Por otro lado, Vizcarra Cornejo aseguró que no tiene alianzas con ningún partido político, pero que sí busca consensos con ellos "por el bien del país". "Todo eso, si no aterriza en el ciudadano, en las personas olvidadas de todo el territorio del Perú, este será un Gobierno más que luego de poco meses generará desencanto", declaró a RPP.

Consultado sobre la reforma electoral, aseguró que su Gobierno no tiene “interés particular” en participar en las elecciones del 2021. Se mostró a favor de la bicameralidad y dijo que las “normas con nombre propio, no son recomendables”. “Si planteo una norma para bajar a tal o cual candidato, no es una buena norma”.

Finalmente, Martín Vizcarra dijo que quiere que el país recupere la moral y la confianza en sus políticos y que cuando deje el poder "lo que más quisiera es irme el 2021 con la tranquilidad de no estar en un serie de investigaciones por riesgos de malo manejos. El sello de este Gobierno tiene que ser la transparencia y la honestidad”.