Pablo Sánchez: Fiscales no actúan por venganza contra Ollanta Humala

Pablo Sánchez negó hoy que los fiscales actúen por venganza o revancha contra el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, luego que ambos dejaran la prisión preventiva, que había sido solicitada por el Ministerio Público.

El Fiscal de la Nación señaló que la institución que dirige actúa de manera técnica y no política, por lo que rechazó la afirmación de Ollanta Humala, en el sentido de que la incautación fiscal a su vivienda, era un abuso y un linchamiento contra su familia.

“No se trata de linchamiento político. En realidad, nosotros no actuamos políticamente, trabajamos técnicamente, y no se puede hablar de esa manera (…). Acá no hay revancha ni venganza, en lo absoluto”, expresó el titular del Ministerio Público.

Finalmente, Sánchez Velarde indicó que, si la expareja presidencial no está de acuerdo con el accionar del juez Richard Concepción Carhuancho, quien ordenó la incautación de sus propiedades, pueden presentar una queja contra él o recurrir a instancias de apelación.