Premier Villanueva: Ejecutivo evalúa medida contra Ley de publicidad estatal

El premier César Villanueva Arévalo dijo esta mañana que la iniciativa que prohíbe la publicidad estatal en los medios privados no funciona para el Ejecutivo, por lo que se evalúa una acción de inconstitucionalidad en el fuero correspondiente.

En una conferencia, el titular de la presidencia del Consejo de Ministros, sostuvo que esta iniciativa, propuesta por el congresista aprista Mauricio Mulder, compromete la acción del Ejecutivo, que tiene como obligación informar a la población.

“El tema de la anemia, la desnutrición infantil, la reconstrucción del norte del país, esto no se puede manejar en silencio y se tiene que comunicar. Para nosotros no funciona y no cabe una observación, porque ya se observó. Vamos a irnos ya a un tema de inconstitucionalidad”, declaró.

El jefe del Gabinete recalcó, además, que la información que el Gobierno necesita dar, debe llegar de manera amplia y debe alcanzar a todos los medios, especialmente a los regionales.